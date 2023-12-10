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Çelik konstrüksiyon atölyesi çöktü: 6 ölü, 3 yaralı

10 Aralık 2023 09:26 Son Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Çin'in Guizhou eyaletinde bir çelik konstrüksiyon atölyesinin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği Zunyi şehrinde kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.