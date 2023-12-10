Çelik konstrüksiyon atölyesi çöktü: 6 ölü, 3 yaralı
Çin'in Guizhou eyaletinde bir çelik konstrüksiyon atölyesinin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği Zunyi şehrinde kurtarma çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.
GUİYANG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bir çelik konstrüksiyon atölyesinin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Guizhou eyaletinde yer alan Zunyi şehrinin Xishui ilçesinde Cumartesi saat 12.00 sularında meydana geldi.
Üç yaralının hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Kurtarma çalışmaları ile kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.