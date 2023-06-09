Kayseri'de yapılan operasyonda çelik kasada saklanan bin 536 adet tarihi sikke ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Tarihi sikkeler için özel katalog yapmış

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bin 536 adet tarihi sikke ele geçirildi. Çelik kasada saklanan tarihi eserler için özel katalogların hazırlandığı tespit edilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda bir şahsın il dışından temin etmiş olduğu yüklü miktardaki tarihi eserleri şehirde piyasaya süreceğinin bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan uzun süreli takibin sonucunda, şüphelinin tarihi eserleri sakladığı adres tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda bin 536 adet Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemler için gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.