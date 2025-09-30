Haberler

Çelik Kasa Soygununda Yakalanan Şüpheliler Kolundaki Saatle Ele Verdi

Çelik Kasa Soygununda Yakalanan Şüpheliler Kolundaki Saatle Ele Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir villadan çelik kasa çalan 3 kişi, suçlarını planladıkları gün takılı olan beyaz saat nedeniyle yakalandı. Şüpheliler, soygun öncesi villaya eşya taşıyarak iz bıraktı.

ANKARA'da bir villadan çelik kasa çalan 3 kişi, içlerinden birinin kolundaki beyaz saatten yola çıkılarak yakalandı. Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, plan yapıp arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çankaya ilçesinde 27 Eylül günü maskeli 2 kişi, üzerinde dikenli teller olan duvardan atlayıp villanın bahçesine girdi. Villanın camını kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı alıp kaçtı. Site görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, kısa sürede izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir gün önce villaya eşya taşındığını belirledi. Eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saat, görüntülerdeki bir şüphelinin kolundaki saatle eşleşti. Bu detay üzerinden kimlikleri tespit edilen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, arkadaşlarıyla birlikte plan yapıp, soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı

Gölde sular çekilince tarih ortaya çıktı! Hemen kazmayla geldiler
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.