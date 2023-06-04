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Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik kapı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Çelik kapı fabrikasında korkutan yangın

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik kapı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 41. cadde üzerinde bulunan çelik kapı fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın çevre işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Güncel Haberler

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