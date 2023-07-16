Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden 21 helikopter, zorlu şartlarda yangına müdahale ediyor. Helikopterlerin yoğun hava trafiği ve su almasıyla çalışmalar zorlu bir şekilde devam ediyor.

Çelik kanatların zorlu mesaisi

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangına müdahale eden 21 helikopter, zorlu şartlarda yangına müdahale ediyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin hummalı çalışmasıyla devam ediyor. Yangına 21 adet de helikopter ile müdahale ediyor. Zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren çelik kanatlar, yoğun hava trafiğinde zorlu anlar geçiriyorlar. Helikopter, pilotlarının zorlu su almasıysa çalışmaların zorluğunu ortaya koyuyor.