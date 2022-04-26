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Çelebi Belediye Başkanı Erdemir'in annesi vefat etti

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Çelebi Belediye Başkanı Erdemir'in annesi vefat etti

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in 83 yaşında vefat eden annesi Fadime Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir'in 83 yaşında vefat eden annesi Fadime Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşamını yitiren Erdemir için Çelebi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Erdemir ve diğer aile yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Kırıkkale Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fadime Erdemir'in naaşı, Çelebi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erdemir'in yakınları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Yaşar Erdemir, Kırıkkale, Erdemir, Çelebi, Güncel, Haberler

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