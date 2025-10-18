Celalettin Çoban, CHP Uşak İl Kongresi'nde Başkan Adayı

(UŞAK) – CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Celalettin Çoban, "Her geçen gün biraz daha güçleneceğiz, biraz daha kenetleneceğiz. Sizlerle birlikte, sizin iradenizle, gücünüzle ve katkılarınızla eminim ki 'Her şey çok güzel olacak' ve eninde sonunda biz başaracağız" dedi.

CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Sevinç Soyer Yazgan'ın istifasının ardından CHP Genel Merkezi tarafından Uşak İl Başkanı olarak atanan Kamil Büyükayhan'ın aday olmadığı il kongresinde başkanlık için tek aday, Celalettin Çoban oldu.

Blok listeyle yapılacak olan seçimde adaylık konuşmasını yapan Çoban, birliktelik ruhuyla CHP'yi iktidara taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Hedefimiz, Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığı ülkeyi hep birlikte inşa etmektir"

"Biz, mücadelenin partisiyiz. Kardeşliğin, barışın, sevgi ve saygının partisiyiz. Ben sinmeye değil, meydan okumaya geldim. Bu iktidarı karşısında cesaretle dimdik durmak için buradayım. İrade halkın ve milletindir. Bugün, iktidar halkın desteğini arkasına alan bir iktidar değildir. Halkın desteğini alanları kendine rakibi olarak görmektedir. Zaman, demokratik yollarla bu iktidara son verme zamanıdır. Milletin iradesini kimse yenemez. Zulme sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır. Bugün iktidar, adaleti değil kendi çıkarlarını sürdürmekle meşguldür. Biz, seçildiğimizde kimseyi dışlamadan herkesin fikrine değer vereceğiz ve çalışacağız. Yönetime geldiğimizde ne kibirli bir yönetimin ne de buyurgan bir anlayışın sahibi olacağız. Hedefimiz; Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığı, işsizliğin azaldığı ve umutla geleceğe bakan bir ülkeyi hep birlikte inşa etmektir" dedi.

"Bu ocakta herkese ve her düşünceye yer var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'baba ocağı' çağrısını yineleyen Çoban, "Bu parti, kavgayla değil, kucaklaşmayla büyür. Herkes adına söylüyorum. Gelin, sevgiyle kucaklaşalım. Çünkü bu partiyi yarınlara taşıyacak olan şey, birlikteliğimizdir. Birliktelik, bizi bölmek isteyenlere en büyük cevaptır. Bu birliktelik, CHP'yi iktidara taşıyacak olandır. Burası baba ocağı. Baba ocağının tapusu ne bir kişiye ne bir gruba ne de bir döneme kayıtlıdır. Baba ocağının tapusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı. O yüzden hepimizin yeri, ocağı ve sığınağı CHP'dir. Bu ülkede vatanıyla, bayrağıyla kurucusuyla derdi olmayan herkesin birleşeceği ve vücut bulacağı yer CHP'dir. O yüzden herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Bu ocakta herkese ve her düşünceye yer var" diye konuştu.

"Siyasetten ve sandıktan uzak durmayın"

Gençlere ve kadınlara seslenen Çoban, iktidar göndermesi yaparak şunları söyledi:

"İktidar; düşünen, araştıran, sorgulayan gençler istemiyor. İktidar, sorgulayan, isteklerini yüksek sesle ifade eden ve gerekirse zorlayan gençlerden korkuyor. Gençlerden isteğim… Siyasetten ve sandıktan uzak durmayın. Bizlere güç katarak yakınımızda ve yanımızda olun. Sizlere ülkenin ihtiyacı var. Atatürk cumhuriyeti size emanet etmiştir. Size düşen görev ise emanete sahip çıkmaktır. Biz adalete, güçler ayrılığına, güçlü bir parlamentoya, halkın seçtiklerinin yönetmesi gerektiğine inanıyor ve bunu savunuyoruz. 'Halk' dediğin seçmenlerin yarısı kadın yarısı erkek olduğuna göre yönetenlerin de yarısının kadın, yarısının erkek olmasına inanıyoruz. Biz iktidardakilerin bakanlar kurulunda olduğu gibi kadını yok sayan bir anlayışla yönetime talip değiliz. Bizim partimizin de gölge kabinesi var. Merkezi Yönetim Kurulu'nda görevli 18 tane gölge bakanı var. 17 bakan ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı görev yapıyor. Bunların dokuzu kadın ve dokuzu erkek. Çünkü kadınlar hayatın yarısıysa siyasetin de yarısı olacaklar. Bizler de yönetim kurulu listemizi bu doğrultuda oluşturmaya çalıştık.

"Her geçen gün biraz daha güçleneceğiz"

Birlik, beraberlik içinde geçen her günümüz, bir öncekinden daha iyi olacak. Her geçen gün biraz daha güçleneceğiz, biraz daha kenetleneceğiz. Her geçen gün bizi biz yapan değerlere daha fazla sarılacağız. Sizlerle birlikte, sizin iradenizle, gücünüzle ve katkılarınızla eminim ki 'Her şey çok güzel olacak' ve eninde sonunda biz başaracağız."

Çoban'ın konuşmasının ardından il yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu üye adayları tanıtıldı ve ardından seçime geçildi.