Celalettin Çoban, CHP Uşak İl Başkanı Seçildi

(UŞAK) - CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi'nde, tek aday olan Celalettin Çoban geçerli sayılan 174 oyun tamamını alarak İl Başkanı seçildi.

CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'nı PM Üyesi Ali Haydar Hakverdi'nin yaptığı kongrede başkanlık için tek aday Celalettin Çoban oldu.

Tek adaylı kongrede, 195 delege oy kullandı. Oylamada 21 oy geçersiz sayılırken Çoban, geçerli 174 oyun tamamını alarak CHP Uşak İl Başkanı seçildi.

Resmi sonuçları kendi açıklayan CHP Uşak İl başkanı Çoban, "İl kongremizi başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oylamada 195 adet oy kullanıldı. 21 geçersiz oy vardır. 174 geçerli oyla seçimimiz sonuçlanmıştır. Tüm delegelerimize ve partililerime teşekkür ediyorum. Demokrasi kazanmıştır. Uşak kazanmıştır, CHP kazanmıştır" dedi.