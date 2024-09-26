Celalabad, 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti İlan Edildi
Türk Devletleri Teşkilatı'nın 9. Turizm Bakanları Toplantısı'nda Kırgızistan'ın Celalabad şehri, '2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca şehirde gelecek yıl düzenlenecek etkinlikler için yol haritası kabul edildi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 9. Toplantısı'nda Kırgızistan'ın Celalabad şehri, "2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.
Kırgızistan Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev'in ev sahipliğinde Celalabad şehrinde düzenlenen toplantıya TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin üst düzey yetkilileri katıldı.
Toplantıda Celalabad şehri, "2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçildi ve gelecek yıl şehirde düzenlenecek etkinlikler için yol haritası kabul edildi.
Ülkenin güneyinde yer alan üçüncü büyükşehir Celalabad, zengin mineralli kaynakları, cevizi, pirinç türleri ve çeşitli meyveleriyle dikkati çekiyor.