Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi - Haberler

Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. AA / Ali Özkan Sarıkoca - Güncel su Güncel Haberler

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