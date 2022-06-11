Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi - Haberler

Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi
AA - Ali Özkan Sarıkoca - Güncel
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Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi.
Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi.
AA / Ali Özkan Sarıkoca - Güncel