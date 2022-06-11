Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Celal Bayar Bulvarında araçlar su birikintisinde zorlukla ilerledi

AA - Ali Özkan Sarıkoca - Güncel
 - Güncelleme:

Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi.

Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçların zorlukla ilerlemesi ANKARA - Celal Bayar Bulvarında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi.

AA / Ali Özkan Sarıkoca - Güncel

su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title