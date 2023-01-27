Çekyattan çıkan ceset davasında sanığa 'küfür' indirimi

İZMİR'in Bornova ilçesinde başına çekiçle vurulup, öldürüldükten sonra cesedi çekyatın içine konan trans birey Kadir Yüksel (36) cinayetine ilişkin davada Serdar Gülsoy (45), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, maktulün küfretmesi nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 15 yıla indirdi. Tutuklu sanık Gülsoy'a, diğer suçlarla birlikte toplam 24 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Olay, 11 Mart 2021 tarihinde gece saatlerinde Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü kattaki evinin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları Yüksel'in kapısını çaldı, açan olmayınca da yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları, çekyatın içinde Yüksel'in cesediyle karşılaştı. İncelemede Kadir Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan Serdar Gülsoy, Turgay Türker (39) ve Murat İnceçelik (31) tutuklandı.

Turgay Türker, Kadir Yüksel'e karşı ölümünden sonra evindeki eşyaları diğer iki sanıkla birlikte almak suretiyle 'hırsızlık' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' ve 'kredi kartını kullanarak menfaat sağlamak' suçlarından beraat etti. Mahkeme heyeti, Murat İnceçelik'e 'zincirleme olarak başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 3 yıl 9 ay, 'hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. İncelik, 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' ve 'konut dokunulmazlığını bozmak' suçlarından ise beraat etti. Öte yandan heyet, İnceçelik ve Türker hakkında Kadir Yüksel'i kasten öldürme eyleminden sonra suç delillerinin ortadan kaldırılması ya da gizlenmesi ile ilgili eylemi nedeniyle hakkında soruşturma yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.