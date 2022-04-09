Çekya'ya girişte Kovid-19 belgesi sorulmayacak - Haberler

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Çekya'ya girişte Kovid-19 belgesi sorulmayacak

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
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Çekya'ya girişte Kovid-19 belgesi sorulmayacak

Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkeye girişte talep edilen aşı belgesi ve kayıt formu gibi zorunluluklar yürürlükten kaldırıldı.

Çekya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkeye girişte talep edilen aşı belgesi ve kayıt formu gibi zorunluluklar yürürlükten kaldırıldı.

Dışişleri Bakanlığınca, bugünden itibaren geçerli olacak yeni seyahat düzenlemesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, seyahatin başladığı nokta fark etmeksizin ülkeye giriş yapan kişiler herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmayacak.

Kovid-19 kayıt formu, aşı sertifikası ya da test sonuç belgesi gibi şartların kaldırıldığı ülkeye aşı yaptırmamışlar da seyahat edebilecek.

Bu arada, ülkede gelecek haftadan itibaren toplu taşımada maske zorunluluğu da kaldırılacak.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 4 bin 150 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 3 milyon 660 bin 64'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 39 bin 872'ye çıktı.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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