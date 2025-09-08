Çekya ve Avrupa, Belarus İstihbarat Ağını Çökertti
Çekya hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte Belarus istihbarat ağının çökertildiğini ve bir Belaruslu diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini açıkladı.
???????Çekya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Çek Güvenlik İstihbarat Servisi ve diğer Avrupa istihbarat servislerinin, Belarus istihbarat ağını çökerttiği savunuldu.
İstihbarat servisleri adına çalışan bir Belaruslu diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin duyurulduğu açıklamada, casusluk amacıyla diplomatik korumanın kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.
