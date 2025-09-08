Haberler

Çekya ve Avrupa, Belarus İstihbarat Ağını Çökertti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte Belarus istihbarat ağının çökertildiğini ve bir Belaruslu diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini açıkladı.

Çekya hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte, Belarus istihbarat ağını çökerttiklerini ve bir Belaruslu diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bildirdi.

???????Çekya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Çek Güvenlik İstihbarat Servisi ve diğer Avrupa istihbarat servislerinin, Belarus istihbarat ağını çökerttiği savunuldu.

İstihbarat servisleri adına çalışan bir Belaruslu diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin duyurulduğu açıklamada, casusluk amacıyla diplomatik korumanın kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı

Valiye yaptığı terbiyesizlik yanına kâr kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.