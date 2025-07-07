Çekya ve Almanya Arasında Stratejik Diyalog Programı İmzalandı

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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 2025-2027 dönemi için Çek-Alman Stratejik Diyalog Programı'nı imzaladı. Görüşmede, enerji politikası, dijitalleşme ve Ukrayna'ya destek gibi konular ele alındı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul arasındaki görüşmede, 2025-2027 dönemi için Çek-Alman Stratejik Diyalog Programı imzalandı.

Lipavsky, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u başkent Prag'da ağırladığını bildirdi.

Görüşmede 2025-2027 dönemi için Çek-Alman Stratejik Diyalog Programı'nı imzaladıklarını duyuran Lipavsky, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleme ve demokrasiyi savunma konusunda ortak sorumluluğun önemine dair ortak anlayışa sahip olmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iki ülke arasındaki "Stratejik Diyalog Programı", enerji politikası, dijitalleşme, inovasyon ile yapay zekanın fırsat ve risklerine kadar pek çok konuyu kapsıyor.

Radio Prague International'in haberine göre, görüşmede taraflar, sınır bölgelerinde işbirliğinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi konularını da ele aldı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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