Çekya, Ukrayna'ya top mermisi sevkiyatını tamamladı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'ya, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden top mermisi tedarik etmek için başlattıkları inisiyatif kapsamında ilk sevkiyatın teslim edildiğini duyurdu.

Fiala, sosyal medya platformu X'deki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yılın başında başlattığı Ukrayna'ya AB dışından top mermisi tedarik edilmesine ilişkin inisiyatif çerçevesinde ilk teslimatın gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fiala, top mermilerinin Ukrayna'ya ulaştığını belirterek, mühimmata ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

Prag yönetimi, şubat ayında AB dışındaki farklı ülkelerden Ukrayna'ya top mermisi alınması için bir inisiyatif başlatmış, bu girişime 15 AB ve NATO üyesi ülke 1,6 milyar avroluk destekte bulunmuştu.