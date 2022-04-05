Çekya, Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi - Haberler

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Çekya, Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
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Çekya, Ukrayna'ya tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi

Çekya, Ukrayna'ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

Çekya, Ukrayna'ya onlarca T-72 model tank ve zırhlı personel taşıyıcı gönderdi.

Çek Televizyonu 24 tarafından görüntüleri paylaşılan tank ve zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderildiğine ilişkin iddialar, Savunma Bakanı Jana Cernochova tarafından doğrulandı.

Cernochova, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın kendisini koruması için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Cernochova, gönderdikleri askeri teçhizata ilişkin detay vermeyeceğini kaydetti.

Bu arada, ülke basınında yer alan haberlerde, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda Ukrayna'ya hibe edildiği belirtiliyor. Bu girişimle ilk defa bir yabancı ülke Ukrayna'ya tank göndermiş oldu.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Twitter, Rusya, Güncel, Haberler

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