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Çekya, Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırıyor

AA - Aşkın Kıyağan - Güncel
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Çekya, Ukrayna'daki olası savaş suçlarını araştırıyor

Çekya'da polis, Ukrayna'da savaştan kaçan sığınmacılarla görüşerek, bu ülkedeki olası savaş suçlarını araştırıyor.

Çekya'da polis, Ukrayna'da savaştan kaçan sığınmacılarla görüşerek, bu ülkedeki olası savaş suçlarını araştırıyor.

Prag'da bulunan yüksek savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da olası savaş suçlarını araştırmak için Çekya Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin görevlendirildiğini bildirildi.

Açıklamada, ülkeye gelen Ukraynalılarla görüşerek, yaptıkları açıklamaların kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, ülkeye giriş yapan sığınmacıların yetkililerle irtibata geçmesi ve şahit oldukları olası savaş suçlarını aktarmaları için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, bu ayın başında Çekya'ya yaptığı ziyarette, sığınmacıların olası savaş suçlarına ilişkin ifadelerine başvurulması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması talebinde bulunmuştu.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Ukrayna, Savaş, Polis, Prag, Güncel, Haberler

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