Çekya, Son Kömür Madenini Kapatıyor

Çekya, yaklaşık 250 yıllık kömür madenciliği tarihinin sona ermesiyle 750 işçiyi etkileyecek son kömür madenini ocak sonunda kapatacak. Enerji uzmanları, elektrik üretimindeki kömür kullanımının azalmasına rağmen bu durumun diğer sektörler için zorluklar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

PRAG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çekya, ocak ayı sonunda son kömür madenini kapatacak. Devlete bağlı şirket olan OKD, çarşamba günü yaptığı açıklamada kapatma kararıyla ülkenin yaklaşık 250 yıllık kömür madenciliği tarihinin sona ereceğini belirti.

Moravya-Silezya bölgesindeki CSM madeninin kapatılmasıyla 750 işçi işten çıkarılacak ve 28 Şubat'ta kömür hazırlama tesisinin de kapanmasının ardından 150 işçi daha işini kaybedecek.

OKD CEO'su Roman Sikora, "Ekonomik, personel ve yasal açıdan bakıldığında, madencilik faaliyetlerinin daha fazla uzatılması artık mantıklı olmayacak" dedi.

Enerji uzmanı Ivan Novesky de elektrik üretiminde kömür kullanımının azalmasına rağmen, kapatmanın çelik üretimi gibi diğer sektörler için stratejik zorluklar yarattığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
