Çekya, Son Kömür Madenini Kapatıyor

PRAG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çekya, ocak ayı sonunda son kömür madenini kapatacak. Devlete bağlı şirket olan OKD, çarşamba günü yaptığı açıklamada kapatma kararıyla ülkenin yaklaşık 250 yıllık kömür madenciliği tarihinin sona ereceğini belirti.

Moravya-Silezya bölgesindeki CSM madeninin kapatılmasıyla 750 işçi işten çıkarılacak ve 28 Şubat'ta kömür hazırlama tesisinin de kapanmasının ardından 150 işçi daha işini kaybedecek.

OKD CEO'su Roman Sikora, "Ekonomik, personel ve yasal açıdan bakıldığında, madencilik faaliyetlerinin daha fazla uzatılması artık mantıklı olmayacak" dedi.

Enerji uzmanı Ivan Novesky de elektrik üretiminde kömür kullanımının azalmasına rağmen, kapatmanın çelik üretimi gibi diğer sektörler için stratejik zorluklar yarattığını söyledi.