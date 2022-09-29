Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı

Güncel Haberler

Çekya sınırında 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakaladı

Çekya, Slovakya sınırında hafta başında yeniden başlattığı kontroller kapsamında, dün geceden itibaren 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandığını duyurdu.

Çekya, Slovakya sınırında hafta başında yeniden başlattığı kontroller kapsamında, dün geceden itibaren 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandığını duyurdu.

Çekya Yabancılar Polisi Müdürü Milan Majer, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Slovakya sınırındaki 27 geçiş noktasında 500 polis ve 60 gümrük görevlisinin kontrollerde görev aldığını bildirdi.

Majer, dün geceden itibaren söz konusu sınırlarda 120'den fazla düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısının yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Vıt Rakusan da sınırdaki kontrollerin geçici bir uygulama olduğunu, 10 gün sonra uzatılıp uzatılmamasına karar vereceklerini dile getirdi.

Çekya Başbakanı Peter Fiala, düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında yeniden kontrollerin başlayacağını açıklamıştı.

Çekya'nın ardından Avusturya'nın da bu ülke sınırında kontrollere başlamasının ardından Slovakya Başbakanı Eduard Heger, iki komşu ülkenin aldığı bu karara tepki göstermiş, düzensiz göçle mücadelenin Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında yürütülmesi gerektiğini, özellikle Sırbistan sınırındaki kontrollerin yoğunlaştırılması için Macaristan'a destek verilmesinin önemine işaret etmişti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Slovakya Milan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title