Çekya'nın başkentinde 'yoksulluk' protestosu

Çekya'nın başkenti Prag'da hayat pahalılığını protesto eden binlerce kişi hükümete istifa çağrısı yaptı.

Çekya'nın başkenti Prag'da hayat pahalılığını protesto eden binlerce kişi hükümete istifa çağrısı yaptı. Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi hükümeti protesto etti. "Çekya yoksulluğa karşı" sloganıyla yapılan protestolarda hayat pahalılığı nedeniyle iktidardaki merkez sağ hükümetin istifası istendi. Katılımcılar NATO'yu eleştirerek Ukrayna'ya askeri yardımların durdurulmasını talep etti.

Parlamento dışındaki PRO Parti'nin organize ettiği gösteride konuşan Genel Başkan Jindrich Rajchl, "Bugün burada yoksulluğa karşı tepkimizi göstermek için toplandık" dedi. Rajchl, hükümetin öncelikle Çekya vatandaşlarının çıkarları için çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek, Ukrayna'ya verilen desteği eleştirdi.

Başbakana ' Ukrayna' tepkisi

Başbakan Petr Fiala'nın istifasını talep eden kesim, başbakanın son aylarda Çekya vatandaşlarının durumundan çok Ukrayna'ya ilgi gösterdiğini iddia ediyor. Çek medyası, Prag'daki gösteride bir göstericinin Ulusal Müze'deki Ukrayna bayrağının indirilmesi için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Çekya bir senedir enflasyonla mücadele ediyor. Enflasyonun Ukrayna Savaşı yüzünden enerji fiyatlarına zam gelmesiyle ülkede ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Şubat ayında enflasyonun yüzde 16,7'ye ulaştığı belirtildi. Çekya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlarda başı çeken ülkelerden biri.

AFP / HT,SÖ