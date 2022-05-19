Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek Antalya'da fahri konsolosluk resepsiyonuna katıldı - Haberler

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, turizmci Yeliz Gül Ege'nin Antalya Fahri Konsolosluğu görevine getirilmesi nedeniyle verilen resepsiyona iştirak etti.

Akra Hotel'de düzenlenen resepsiyonda konuşan Büyükelçi Vacek, Yeliz Gül Ege'ye başarılar diledi.

Türkiye ile Çekya arasındaki iş birliği açısından çok iyi çalışmalar gerçekleştirileceğine inandıklarını belirten Vacek, "Çekya'nın Antalya'ya faydası ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çalışmaları sizlerin ellerine emanet." dedi.

"Çekya-Antalya arası köprüler kısalacak"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Yeliz Gül Ege'nin, kentte bu görevi en doğru şekilde yapabilecek kişilerin başında geldiğini söyledi.

Antalya Tanıtım Vakfının Başkanı da olan Ege ile birçok işe imza atarak kentin turizm değerini yükseltmek için gayret ettiklerini anlatan Yazıcı, "Kentimizle Çekya arasında kurulmuş olan köprüler daha da kısalacak, mesafeler azalacaktır. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın, Çekya ile bundan sonra daha sıkı ilişki içerisinde olacağına inanıyoruz. Bizler de katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fahri Konsolos Ege ise kendisinin ve ailesinin Antalya doğumlu olduğunu dile getirerek, bundan dolayı her akşam kendisine "Bugün bu kent için ne yaptım?" diye sorduğunu aktardı.

Birkaç yıldır başarılı bir yönetim kuruluyla Antalya Tanıtım Vakfı Başkanlığı görevini yürüttüğüne dikkati çeken Ege, "Bu görevin artık farklı yönlerde de bir faydası olması gerektiğini düşündüğümden, kentimize gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Çekya'nın Fahri Konsolosluk göreviyle ilgili kabul gördüm. Umarım Antalya için yeni işlere, güzel projelere imza atacağımız, durmayıp koşacağımız güzel bir birliktelik olur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Ersin Yazıcı, Büyükelçi Pavel Vacek'e, Antalya'nın simgesi Yivli Minare figürünün bulunduğu porselen plaket takdim etti.

Resepsiyona, Çekya'nın İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi ve Büyükelçi Deha Erpek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile Antalya'da görev yapan fahri konsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.