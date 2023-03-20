Çekya Meclis Başkanı Adamova, Tayvan'ı ziyaret edecek

Çekya Ulusal Meclis Başkanı Marketa Pekarova Adamova, 25-30 Mart tarihlerinde beraberindeki heyetle Tayvan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Adamova, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş dünyası, sanat ve akademi çevrelerinden yaklaşık 150 kişinin Tayvan ziyaretinde kendisine eşlik edeceğini, ticaret, araştırma, eğitim, kültür gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Her iki tarafın ortak değerleri paylaştığını dile getiren Adamova, 25-30 Mart arasında gerçekleşecek ziyarette ikili ilişkileri geliştirmeyi hedeflendiklerini, bu doğrultuda Tayvanlı liderlerle görüşeceğini ve mecliste konuşma yapacağını ifade etti.

Adamova ayrıca, Çin'in bu ziyaretle ilgili "karşı uyarıda" bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Çin, yeni Cumhurbaşkanı Pavel'in, Tayvanlı lideri aramasına tepki göstermişti

Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Petr Pavel, seçimleri kazanır kazanmaz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapmış ve Çin, bu görüşmeye "Tek Çin" politikası nedeniyle tepki göstermişti.

Pavel de Çekya'nın bağımsız bir ülke olduğunu, kiminle görüşüp görüşmeyeceğine kendilerinin karar vereceğini söylemişti.