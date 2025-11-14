Haberler

Çekya Koalisyon Hükümeti Anlaşmasını Revize Etmeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya'da koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya varan partiler, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in değişiklik talebine rağmen programlarını revize etmeyeceklerini açıkladı. ANO lideri Andrej Babis, koalisyon programının uzlaşmayı yansıttığını belirtti ve bakan adaylarının açıklanacağı takvimi önümüzdeki hafta duyuracaklarını bildirdi.

Çekya'da koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya varan partiler, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in değişiklik talebine rağmen programlarını revize etmeyeceklerini bildirdi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) lideri Andrej Babis, Pavel ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Babis, koalisyon programının, ortaklar arasındaki uzlaşmayı yansıttığını dile getirerek, iş ilişkilerinden kaynaklanan "çıkar çatışması" meselesini nasıl çözmeyi planladığına dair de açıklama yapacağını ifade etti.

Koalisyon, bakan adaylarını açıklamak için gelecek hafta bir takvim belirleyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pavel, koalisyon anlaşması hakkında 12 Kasım'da Babis ile bir görüşme yapmıştı.

Görüşmede Pavel, Babis'ten, kurulması planlanan koalisyon hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu, NATO yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü dahil etmelerini ve savunma harcamalarını artırma planlarını eklemelerini talep etmişti.

Ayrıca, Babis'in, Başbakan olmasından önce sahibi olduğu şirketler grubundan kaynaklanan "çıkar çatışmasını" da çözmesi istenmişti.

Babis, ülkesi ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde tarım, gıda, kimya, sağlık ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren çoğu Agrofert grubuna ait yüzlerce şirketin sahibi.

İşletmelerinin çoğu, yerel ve Avrupa Birliği (AB) sübvansiyonlarından yararlanıyor.

Yolsuzlukla mücadele amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Babis'in şirketleriyle tüm bağlarını koparması için ya bu şirketleri satması, kamu ihalelerinden çekilmesi ya da hükümetten ayrılması gerektiğini belirtmişti.

2017'den 2021'e kadar süren ilk başbakanlık döneminde Babis, olası çıkar çatışmaları nedeniyle yasal mücadeleler ve soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı.

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), 3 Kasım'da aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi ile koalisyon hükümeti konusundaki anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.