Çekya Koalisyon Hükümeti Anlaşmasını Revize Etmeyecek

Çekya'da koalisyon hükümeti konusunda anlaşmaya varan partiler, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in değişiklik talebine rağmen programlarını revize etmeyeceklerini bildirdi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) lideri Andrej Babis, Pavel ile görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Babis, koalisyon programının, ortaklar arasındaki uzlaşmayı yansıttığını dile getirerek, iş ilişkilerinden kaynaklanan "çıkar çatışması" meselesini nasıl çözmeyi planladığına dair de açıklama yapacağını ifade etti.

Koalisyon, bakan adaylarını açıklamak için gelecek hafta bir takvim belirleyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pavel, koalisyon anlaşması hakkında 12 Kasım'da Babis ile bir görüşme yapmıştı.

Görüşmede Pavel, Babis'ten, kurulması planlanan koalisyon hükümetinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu, NATO yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü dahil etmelerini ve savunma harcamalarını artırma planlarını eklemelerini talep etmişti.

Ayrıca, Babis'in, Başbakan olmasından önce sahibi olduğu şirketler grubundan kaynaklanan "çıkar çatışmasını" da çözmesi istenmişti.

Babis, ülkesi ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde tarım, gıda, kimya, sağlık ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren çoğu Agrofert grubuna ait yüzlerce şirketin sahibi.

İşletmelerinin çoğu, yerel ve Avrupa Birliği (AB) sübvansiyonlarından yararlanıyor.

Yolsuzlukla mücadele amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Babis'in şirketleriyle tüm bağlarını koparması için ya bu şirketleri satması, kamu ihalelerinden çekilmesi ya da hükümetten ayrılması gerektiğini belirtmişti.

2017'den 2021'e kadar süren ilk başbakanlık döneminde Babis, olası çıkar çatışmaları nedeniyle yasal mücadeleler ve soruşturmayla karşı karşıya kalmıştı.

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), 3 Kasım'da aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi ile koalisyon hükümeti konusundaki anlaşma imzalamıştı.