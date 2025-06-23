Çekya, İsrail'den 82 kişiyi askeri uçakla tahliye etti

PRAG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çekya, 82 kişiyi askeri uçakla İsrail'den başkent Prag'a tahliye etti.

Çekya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, pazar sabahı erken saatlerde iniş yapan uçaktaki yolcuların çoğunun Çek vatandaşları olduğunu belirtti. Açıklamada, "Hava sahasının kapanması nedeniyle İsrail'e doğrudan askeri uçak gönderilmesi mümkün olmadı. Bu nedenle tahliye, komşu ülkelerden biri üzerinden gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Bu uçuş, İsrail-İran çatışması nedeniyle düzenlenen ikinci Çek tahliye uçuşu oldu. Salı günü de 66 kişi başkent Prag'a getirilmişti.

Bakanlık, İsrail hava sahasının kapanması nedeniyle ülkeden ayrılmanın hala zor olduğunu ve acil durumlarda Çek vatandaşlarının yardım için Tel Aviv'deki Çek Büyükelçiliği'yle iletişime geçmesini önerdi.

Bu hafta başında Çekya, bölgedeki gerilimlerin artması üzerine Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıklamıştı.