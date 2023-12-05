Üye Girişi
Haberler

Çekya İçişleri Bakanı göçmen kotalarını kabul etmeyecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çekya İçişleri Bakanı Vıt Rakusan, ülkesinin bağlayıcı kotalar ile göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini söyledi. Rakusan, göçmenlerin dağıtılmasının zorunlu ve bağlayıcı olmaması gerektiğini belirtti.

Çekya İçişleri Bakanı Vıt Rakusan, ülkesinin bağlayıcı kotalar ile göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini söyledi.

AB'nin göç düzenlemesine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Rakusan, ülkesinin göç hususuna yaklaşımını basına aktardı.

Rakusan, Çekya'nın AB üyesi ülkeler arasında göçmenlerin bağlayıcı kotalarla dağıtılmasını asla kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Ekim ayının başında AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin göç ve sığınmacı düzenlemesinde reform yapılması hususunda hemfikir kaldığını hatırlatan Rakusan, ancak bu hususa ilişkin yanıtlanmamış çok sayıda sorunun olduğunu kaydetti.

Rakusan, ülkesinin çok katı bir sınır rejimi uyguladığını belirterek, göçmen ve sığınmacı sorunundan muzdarip ülkelerle üç temel hususta işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Söz konusu ülkelerin, ilk olarak göçmenlerin dağıtılmasının zorunlu ve bağlayıcı olmaması gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Rakusan, bu ülkeler arasında ekonomik dayanışma ve karşılıklı teknik ve lojistik desteğin sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Avrupa Birliği Belçika Çekya Avrupa Birliği Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title