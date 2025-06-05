Çekya, Dukovany Nükleer Santrali İçin Yeni Reaktörler İçin Anlaşma İmzaladı

PRAG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çek firması Elektrarna Dukovany II ile Güney Koreli Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Dukovany nükleer enerji santraline iki yeni reaktör inşa edilmesine yönelik nihai sözleşmeyi çarşamba günü imzaladı.

Çek hükümetinden yapılan açıklamaya göre sözleşme, Çekya Yüksek İdare Mahkemesi'nin, imzayı engelleyen bölge mahkemesi kararını iptal etmesinden saatler sonra imzalandı.

Söz konusu geçici tedbir kararı, ihalede kaybeden Fransız EDF şirketinin 6 Mayıs'ta yaptığı yasal başvuru üzerine alınmıştı. Bu gelişme, 7 Mayıs'ta planlanan imza töreninin ertelenmesine neden olmuştu.

Çekya Hükümeti açıklamasında, "Bu anlaşma, Çekya'nın enerji alanında kendi kendine yeterliliğini ve güvenliğini sağlamanın önünü açıyor. Projenin hayata geçirilmesi, ülkenin enerji sektöründe uzun vadeli rekabet gücünü artıracak. Ayrıca Kore tarafıyla, projedeki Çek tedarikçi payının yüzde 60'a ulaşması yönündeki ortak hedef konusunda anlaşmaya vardık" diye belirtti.

Açıklamada ayrıca, yaklaşık 400 milyar Çek kronu (yaklaşık 18 milyar ABD doları) maliyetli yeni reaktörlerin inşasına 2029'da başlanması ve ilk ünitenin 2036'da test faaliyetine geçmesi planlandığı ifade edilmişti.