Çekya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Çekya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında yarın Türkiye'ye geliyor. Lipavsky, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Çekya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret edecek. Lipavsky, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci bağlamında Çekya ve Birlik'ten beklentileri gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca, başta İsrail-Filistin ve Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Türkiye ile Çekya arasında geçen sene 5 milyar dolar olarak hedeflenen ticaret hacmi, 5,8 milyar dolara ulaştı. Ticaret hacminde yeni hedef ise 10 milyar dolar olarak belirlendi. Yetkili, iki NATO müttefiki olarak savunma sanayii alanındaki iş birliğinin somut projelerle geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.