Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Önemli Bir Aktör

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşı konusunda önemli bir aktör olduğunu, Ankara'nın "köprü kurmada" rol oynadığını belirtti.

Kozak, "Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025" kapsamında AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ülkesinin başkenti Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Kozak, Çekya ve Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO ve AB'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüne değinen Kozak, NATO ülkelerinin çatışmalara dahil olmak istemediğini, bunun sadece savaşın uzamasına neden olacağını dile getirdi.

AA muhabirinin Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Kozak, Türkiye'nin savaşın başından itibaren sahip olduğu pozisyonun önemine işaret etti.

Kozak, Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ne atıfta bulunarak, Ankara'nın "köprü kurmada" önemli rol oynadığının altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Kozak, "Dolayısıyla ülkeniz (Türkiye), bu çatışma konusunda önemli bir aktör." dedi.