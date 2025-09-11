Haberler

Çekya'dan Rusya'ya Protesto: Polonya Hava Sahası İhlali

Güncelleme:
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesini 'açık bir provokasyon' olarak değerlendirdi ve Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya'nın hava sahasını defalarca ihlal etmesi nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Lipavsky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesini "açık bir provokasyon" olarak nitelendiren Lipavsky, Rusya'nın Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdığını belirtti.

Lipavsky, "Çekya, Polonya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır. NATO topraklarını savunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
