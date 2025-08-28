Çekya'dan Rus Saldırılarına Sert Tepki: 'Barış Müzakerelerine Saygısızlık'

Çekya, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının hasar aldığı Rus saldırılarının, Moskova'nın barış müzakerelerine olan "saygısızlığının korkunç bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Lipavsky, "Bugün Kiev'e yapılan acımasız saldırı, Rusya'nın barış müzakerelerine olan saygısızlığının korkunç bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Lipavsky, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve Çekya'nın Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısında AB Delegasyon binasının hasar aldığını duyurmuştu.