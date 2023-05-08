Çekya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin dün sona erdiği Çekya'da pusulaların bulunduğu torbalar, diplomatik kuryelerle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin dün sona erdiği Çekya'da pusulaların bulunduğu torbalar, diplomatik kuryelerle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderildi.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, büyükelçilikte 5 günlük oy verme sürecinde 2019 oy kullanıldığı, ülke genelindeki 3 bin 20 kayıtlı seçmenin katılım oranının yüzde 66,85 olduğu bilgisini paylaştı.

"Birinci Müsteşarımız Sayın Banu Malaman'ın başkanlığında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Sandık Koruma Kurulunun mühürlediği pusula dolusu çuvallar, resmi yetkililer ve siyasi parti temsilcileri tarafından YSK'ye, ana vatanımızda elden teslim edilmek üzere uçakla yola çıktı." ifadesini kullanan Bağış, yurt dışında kullanılan tüm oyların 14 Mayıs gecesi siyasi parti müşahitlerinin huzurunda sayılacağını kaydetti.

Bağış, "Son derece düzenli, şeffaf ve huzurlu geçen seçim sürecinde muazzam bir performans gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine ve demokratik görevini yerine getiren vatandaşlarımıza içten teşekkürler." dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisan ayının son haftası, bazılarında ise mayıs ayının ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa'daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa'da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.