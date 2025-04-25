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Çekya'dan Öğrenciler, Datça'da Staj Yapmaya Başladı

Çekya'dan Öğrenciler, Datça'da Staj Yapmaya Başladı
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Çekya'nın Nymburk ilçesinden gelen Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Datça'da staj çalışmalarına başladı. Öğrenciler, Kaymakam Murat Atıcı'yı ziyaret ederek bilgi verdiler ve dil becerileri ile ilk yardım bilgisi edinecekler.

Çekya'nın Nymburk ilçesinden gelen Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Datça'da staj çalışmalarına başladı.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ile birlikte, Kaymakam Murat Atıcı'yı ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu süreçte öğrenciler, yabancı dilde iletişim kurma becerilerinin yanı sıra temel ilk yardım bilgisi de edinecekler.

Datça, uluslararası eğitim iş birlikleriyle öğrencilere kültürel ve mesleki gelişim fırsatları sunacak.

Konuk okulun müdürü ve Nymburk Belediye Meclis Üyesi Dagmar Signa, misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Murat Atıcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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