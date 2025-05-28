Çekya'dan Çin'e Sert Tepki: Siber Saldırı İddiası

Çekya'dan Çin'e Sert Tepki: Siber Saldırı İddiası
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Çekya, Dışişleri Bakanlığına yapılan siber saldırının arkasında Çin'in olduğunu belirterek, Pekin’in Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı. Hükümet, saldırıyı şiddetle kınadığını ve Çin'in siber davranışlarını normlara uymaya davet ettiğini açıkladı.

Çekya, Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırıdan Pekin'in sorumlu olduğunu belirterek Çin'in Prag Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Dışişleri Bakanlığının ağlarından birini hedef alan kötü niyetli siber saldırıdan "Çin'in sorumlu olduğunu tespit ettiği" kaydedildi.

Olay hakkında Çekya güvenlik organları tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Çekya hükümeti, kritik altyapısına yönelik bu kötü niyetli siber saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri tarafından onaylanan siber uzayda sorumlu devlet davranış normlarına aykırı olduğu vurgulanarak Pekin, bu normlara uymaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıldı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Bakanlığa yönelik siber saldırıya ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Lipavsky, "Çin manipülasyon, propaganda ve siber saldırılar yoluyla toplumumuza müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıyı saldırganların sisteme izinsiz girişleri sırasında tespit ettiklerini belirten Lipavsky, güvenlik kurumlarının olaya müdahale ettiğini aktardı.

Derinlemesine yapılan araştırmanın ardından Bakanlıkta güvenliği "bir üst seviyeye" taşıyan yeni bir iletişim sistemini devreye soktuğunu vurgulayan Bakan Lipavsky, "Çin Büyükelçisini çağırarak bu tür düşmanca eylemlerin ikili ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağını açıkça ifade ettim." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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