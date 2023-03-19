Çekya'daki Galiçya Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni anma programı düzenlendi

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Çekya'nın Avusturya sınırına yakın Hodonin kentinde bulunan Galiçya Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Çekya'nın Avusturya sınırına yakın Hodonin kentinde bulunan Galiçya Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ile İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulü vesilesiyle düzenlenen anma programına katılan davetlilere teşekkür etti.

Bağış,"Hodonin'de 1916 yılında Çanakkale'den gelerek Galiçya cephesinde şehit düşmüş kahraman askerlerimizi ve onların huzurunda tarih boyunca vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden tüm şehitlerimizi anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirten Bağış, Türkiye'nin çok yakın bir tarihte "asrın felaketi" olarak adlandırılan iki büyük depremle sarsıldığını, çok büyük can kayıpları yaşandığını ve çok sayıda vatandaşın yaralandığını belirtti.

Bağış, "Çanakkale Zaferi, milletimizin büyük imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık, onur ve vatan uğruna yaptığı fedakarlıkları gözler önüne seren büyük bir mücadeleyle elde edilmiştir. Çanakkale zaferi bugün vatanımıza yönelen her türlü tehdide karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığın çıkış noktası, hepimiz için bir semboldür." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehitlerimiz Çek halkının ebedi misafirleri"

Canları pahasına düşmana Çanakkale'den geçit vermeyen şehit ve gazilere büyük bir minnet borcunun olduğunu vurgulayan Bağış, "Çek topraklarında bulunan üç şehitliğimiz, Türk tarihinin olduğu kadar Çek tarihinin de bir parçası haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında verdiğimiz aziz şehitlerimizden bini aşkını bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarında bulunmaktadır. Hodonin'de 387 kahraman vatan evladımız yatmaktadır. Şehitlik mertebesine ulaşmış olan evlatlarımız, dost ve NATO müttefikimiz Çek Cumhuriyetinde Çek halkının ebedi misafirleri konumundadır." dedi.

Bağış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yılı vesilesiyle, bu yıl İstiklal Marşı ve onun aziz Şairi Mehmet Akif Ersoy'u da "Akif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" teması ile saygıyla andıklarını ifade etti.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u da hürmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Bağış, şehitlikte düzenlenen etkinliğe katkılarından ötürü Çek Savunma Bakanlığı, Askeri Ataşelik ve Türk-Çek Kültür İşbirliği Derneğine teşekkür etti.

Çek Askeri Bandosu'nun İstiklal Marşı'nı seslendirdiği program, bu ülkenin resmi devlet televizyonu tarafından canlı yayınladı.

Şehitler anısında okunan duanın ardından program sona erdi.