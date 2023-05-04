- Çekya'da yangın: 8 kişi öldü

BRNO - Çekya'nın Brno kentinde barınaklarda meydana gelen yangında, evsiz olduğu belirtilen 8 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın başkenti Prag'a 200 kilometre uzaklıktaki Brno kentinde, evsizlerin yaşadığı barınaklarda gece saatlerinde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangın sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yangın nedeniyle 12 barınağın küle döndüğü öğrenildi.

Cesetlerin kimliklerinin henüz teşhis edilmediği ifade edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan barınakların daha önce işçiler tarafından kullanıldığı, ancak uzun süredir terk edilmiş durumda olduğu belirtildi.