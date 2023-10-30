Çekya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince, Rudolfinum konser salonunda düzenlenen etkinliğe, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, eski Çekya Başbakanlarından Andrej Babis, Petr Necas ve Mirek Topolanek, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bağış, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını Rudolfinum'da kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti, Çekya'da yaşayan Türk vatandaşları adına, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına en kalbi şükranlarını sunmanın bir onur olduğunun altını çizdi.

Çekya'nın ve Türkiye'nin ulusal günlerinin arka arkaya olduğunu hatırlatan Bağış, "28 Ekim Çek Ulusal Günü vesilesiyle müttefikimiz Çek Cumhuriyeti'ne ve dost Çekya halkına en içten tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Bağış, Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve liderliğinde, Ağustos 1922'de zafere ulaştığını belirterek, Türkiye'nin, Avrupa'nın en doğusu ve Asya'nın en batısı olarak" bölgesinde sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik ettiğini söyledi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara." diyen Bağış, Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin köklü diplomasi geleneğine, merkezi coğrafi konumuna, zengin tarihi tecrübesine dikkati çeken Bağış, Cumhuriyet'in 100. yılında başta Atatürk olmak üzere liderlerinin koyduğu hedeflere ulaşmanın, milletin huzur ve refah standartlarını yükseltmesinden gurur duyulduğunu kaydetti.

Bağış, "Bu bağlamda Türkiye, tüm dünyada barış, refah ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Kurucumuzun 'Yurtta sulh, cihanda sulh' hedefinden hareketle 'Girişimci ve İnsani Dış Politikayı' hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman vurguladığı bu politika çerçevesinde Türkiye'nin kitlesel göçten, enerji ve gıda güvenliği, terörle mücadele gibi birçok soruna yönelik tüm çabalara aktif şekilde katkı sağladığını belirten Bağış, şunları kaydetti:

"Başta Ukrayna ve Gazze'de son dönemde yaşananlar olmak üzere bugün karşı karşıya olduğumuz bölgesel çatışmalarla ilgili olarak bu sorunların çözümünün işbirliği ve etkin çok taraflılıkla şekillenen kolektif çabalara bağlı olduğuna inanıyoruz. Diyaloğa inanıyor ve kazan-kazan ilkesine dayalı diplomatik çözümler için sürekli çalışıyoruz."

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Çekya'nın gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkürlerini ileten Bağış, Türk halkının bu desteği hiçbir zaman unutmayacağını ve Çekya arama-kurtarma ekibi üyelerinin kahramanlar olarak anılacağını dile getirdi.