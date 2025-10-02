Çekya'da Seçim Heyecanı: Vatandaşlar Sandık Başına Gidiyor

Avrupa siyasi tarihindeki önemli yeri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Orta Avrupa ülkesi Çekya'da vatandaşlar yarın sandık başına gidecek.???????

Çekya'nın başkenti Prag, Avrupa'nın en çok turiste ev sahipliği yapan şehirlerinden biri olarak öne çıkarken, Çekya, kültürel ve turistik gücü ile Avrupa siyasi tarihi açısından önemli bir ülke konumunda olmasıyla biliniyor.

AA muhabiri, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak uluslararası sistemde de önemli bir yere sahip olan Çekya'nın yapısı ve tarihine ilişkin bilgiler derledi.

Çekya'nın tarihi

Tarih kitaplarında yer alan anlatıma göre, Çekya'nın tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanıyor. O dönem şu anki Çekya topraklarında Keltler yaşarken, ülkeye Latince ad olan "Boiohaemum" (Bohemya) ismi verildi.

9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hristiyanlık, misyonerlerin ülkeye gelmesiyle ülke topraklarında yayılmaya başladı. Bu dönemde ülkede Slav kültürü de etkili oldu.

İlerleyen dönemlerde Habsburg yönetimine giren bölgede Prag, Avrupa'nın önemli başkentlerinden biri haline geldi. Çekya, Avrupa'daki 30 Yıl Savaşları'ndan da ciddi biçimde etkilendi.

Çekoslovakya kuruluyor

1. Dünya Savaşı'nda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yenilgi sonrasında dağılmasıyla, 1918'de Çekoslovakya Devleti kuruldu.

Tomas Garrigue Masaryk'ın ilk lideri olduğu Çekoslovakya, hızlı bir gelişme sürecine girerken, 1939'da Nazi Almanyası işgali ve 2. Dünya Savaşı ülkenin işgal ve zor günlerle yüzleşmesine neden oldu.

Savaşın bitmesinin ardından Çekya topraklarında bu sefer Moskova'nın etkisi başladı. Şubat 1948'deki Komünist darbe ile bölge tamamen Sovyet nüfuz alanına girdi.

Ülkede 1968'de "Prag Baharı" ile yapılmaya çalışan görece liberal "insancıl sosyalizm" girişimi, SSCB ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından bastırıldı. Soğuk Savaş'ın son yıllarında 1989'da komünist rejim sona erdi.

1993'te Çekoslovakya barışçıl şekilde bölünerek, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya isimli 2 bağımsız devlet haline geldi

Vaclav Havel, modern Çek Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilirken, ülke batıyla entegrasyon sürecinde 1999'da NATO'ya, 2004'te Avrupa Birliği'ne, 2007'de ise Schengen bölgesine katıldı.

Çekya, şu an çoğulcu ve çok partili bir parlamenter demokrasi olarak tanımlanırken, parlamento Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı görevini eski asker Petr Pavel yürütüyor.

Çekya'da 3 ve 4 Ekim'de yapılacak seçimlerde, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 200 üyesi belirlenecek.

Ülkedeki mevcut iktidar, Çekya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmeyi, NATO'nun hedefleri doğrultusunda savunma harcamalarını artırmayı ve AB ile yakın işbirliğini savunuyor.

Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'ya

Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından Çek Cumhuriyeti ismiyle bağımsız olan ülke, ismini 2016'da Çekya olarak değiştirdi.

Çekçe'deki "Cesko" ismini seçen ülkenin adı Türkçe'ye "Çekya" olarak çevrildi. Ülkenin ismi hala Çek Cumhuriyeti olarak kullanılırken, "Çekya" bir kısaltma olarak tercih ediliyor.

Buradaki temel motivasyonlardan biri de Arapça, Çince, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça gibi dillerde ülke isminin aynı şekilde ifade edilebilmesi.

Önemli turistik noktalar

Ülkenin en önemli turizm kenti ve Avrupa'nın en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri olan başkent Prag'ta, Prag Kalesi, Karl Köprüsü, eski şehir ve Mala Strana (küçük mahalle) sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Prag'ta dünya mutfağından çeşitli tatlar da deneyimlenebiliyor. Tarihi, modern mimarisi ve müzeleriyle ilgi çeken şehir, sanatseverler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Çekya'nın bir başka şehri Ostrava da ülkede görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. 19. yüzyıldan itibaren önemli bir sanayi şehri olarak tanınan Ostrava, geleneksel Çek kültürünü barındırıyor.