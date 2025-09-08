Çekya'da Öğrenci Taşıyan Otobüs Devrildi: 30 Yaralı

PRAG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çekya'nın kuzeydoğusundaki Moravya-Silezya bölgesinde öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma ekiplerinin bildirdiğine göre kaza, pazartesi günü sabah saatlerinde Stare Hamry'de meydana geldi. Kayak merkezine giden otobüsün yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp devrildiği bildirildi. Polis, kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.

Bölge itfaiye yetkilileri de otobüste bulunan 32 öğrencinin tamamının yaralandığını bildirdi. Bölge tıbbi kurtarma servisi sözcüsü Çek Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada öğrencilerin hafif ya da orta derecede yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti. Şu ana kadar sadece 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.