Çekya'da Koalisyon Pazarlıkları Başladı

Çekya'da genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) lideri eski Başbakan Andrej Babis, hükümeti kurmak için sağ partiler arasında koalisyon pazarlıklarına devam ediyor.

Radio Prague International'ın haberine göre, ANO lideri Babis, hükümetin kurulması için yaptığı koalisyon görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Popülist milyarder Babis, 10 Ekim'e kadar koalisyon hükümeti konusunda aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve bir diğer sağ "Motorcular" partisi liderleriyle anlaşmayı umduğunu dile getirdi.

Görüşmelerinde, yeni kabinedeki bakanlıklar ve Temsilciler Meclisi'ndeki görev dağılımı hakkında istişarelerde bulunacaklarını aktaran Babis, 3 Kasım'da toplanacak yeni Temsilciler Meclisi'nin ilk oturumdan önce koalisyon hükümetinin sonuçlanacağından emin olduğunu vurguladı.

Babis, başbakan olması durumunda hükümetinin artık Ukrayna'ya silah sağlamak için doğrudan bütçe fonu sağlamayacağını bildirdi.

Çekya'nın, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa Birliği'ne (AB) zaten yılda "60 milyar Çek kronu" katkıda bulunduğunu dile getiren Babis, ülkesinin şu anda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak fondan yoksun olduğunu kaydetti.

Babis, Çek şirketlerinin Ukrayna'ya silah ihraç etmesiyle ilgili bir sorunu olmadığını ifade etti.

Avrupa'nın Ukrayna'ya top mermisi tedarik etmesini sağlayan "Çek mühimmat girişimi" hakkında da konuşan Babis, bunun "prensipte iyi bir fikir" olduğunu ancak doğrudan NATO üyesi ülkelerce ve daha şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Babis, "özel bir kuruluşun" bu girişimden "on milyarlarca dolar" kar elde ettiğini savundu.

SPD'nin Emniyet Müdürü'nü görevden alma söylemi tartışma yarattı

SPD lideri Tomio Okamura, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığını yönetmeleri halinde, kendisinin "nefret yaymak"la suçlanmasına izin verdiği gerekçesiyle Çekya Emniyet Müdürü Martin Vondrasek'i görevden almak için harekete geçeceğini söyledi.

Babis ise Okamura'nın bu ifadelerini "son derece uygunsuz" diye nitelendirdi.

Yerel basına göre, bu tartışma, koalisyon hükümeti konusunda iki parti arasında tartışmalara neden oldu. SPD'nin 2 bakanlık, "Motorcular"ın ise Temsilciler Meclisi'nde önemli bir pozisyon talep ettiği ifade ediliyor.

Başbakan Petr Fiala da yaptığı açıklamada, Sivil Demokrat Parti (ODS) başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Aşırı sağ SPD, seçim kampanyası kapsamında Müslüman ve yabancı karşıtı imalar içeren posterler dağıtmıştı. Bunun üzerine SPD lideri Okamura, nefret yaymakla suçlanmıştı.