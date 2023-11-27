Çekya'da hayat pahalılığına karşı uyarı grevi düzenlendi

Çekya genelinde eğitim, sağlık ve ulaşım sendikaları başta olmak üzere 10 sendika, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışa tepki olarak uyarı grevine gitti.

Çekya genelinde eğitim, sağlık ve ulaşım sendikaları başta olmak üzere 10 sendika, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artışa tepki olarak uyarı grevine gitti.

Ülke genelinde eğitim, sağlık, ulaşım, gıda sektörü gibi pek çok alanda çalışanlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, emeklilik reformu ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle uyarı grevi düzenledi.

Grev nedeniyle okulların yüzde 70'inde eğitime bir günlük ara verildi, diğer sektörlerde de ciddi aksamalar yaşandı.

Başbakan Petr Fiala'nın öncülüğündeki 5'li koalisyon hükümetine tepki için ülkenin birçok yerinden gelenler de başkent Prag'da protesto düzenledi.

Çeşitli sektörlerde etkili 10 sendikanın öncülüğünde düzenlenen geniş çaplı protestoya tepki gösteren Başbakan Fiala, basına yaptığı açıklamada, eylemlerin ardında siyasi yaklaşım olduğunu, sendikaların ülkenin içinde bulunduğu zor durumu siyasi gerekçelerle manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Fiala, hükümetin aldığı kararlara yönelik bilinçli şekilde yanlış ve yanıltıcı haberlerin yayılmak istendiğini iddia ederek, iktidarın sendikalarla yeniden masaya oturmaya hazırlandığını ancak çözüme ilgi duyulmadığı müddetçe sonuç alınamayacağını söyledi.