Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çekya'da emeklilik yaşının 68'e çıkartılmasına yönelik tasarı protesto edildi

Çekya'da emeklilik yaşının 68'e çıkartılmasına yönelik tasarı protesto edildi

Güncel Haberler

Çekya'nın başkenti Prag'da çok sayıda sendika üyesi, emeklilik yaşının 68'e çıkartılmasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Çekya'nın başkenti Prag'da çok sayıda sendika üyesi, emeklilik yaşının 68'e çıkartılmasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Başkentte düzenlenen gösteride, emeklilik reformu ve Avrupa Birliği'nin (AB) egzoz gazına ilişkin yeni düzenlemesi protesto edildi.

Çeşitli sendikaların yanı sıra eski Başbakan ve ana muhalefet Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis de gösteriye katıldı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığınca hazırlanan reforma tepki gösteren eylemciler, emeklilik yaşının 68'e çıkartılmasına karşı çıktı.

Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının değiştiği Çekya'da, 1971 ve sonrasında doğmuş ve çocuk sahibi olmayan kadın ve erkekler 65 yaşında emekli olabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sendika Çekya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title