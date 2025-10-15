Çekya'da Dışişleri Bakanlığı Adayı Filip Turek Hakkında Soruşturma

Çekya'da kurulacak koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevinin muhtemel adaylarından sağcı "Motorcular" Partisinden Filip Turek hakkında, eski açıklamalarından dolayı nefrete teşvik ve ırkçılık dahil birçok konudan soruşturma açıldı.

Prag Polisi Sözcüsü Jan Danek, Turek'in siyasete atılmadan önce ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımların ortaya çıkmasının ardından Çek Haber Ajansı'na (CTK) açıklamalarda bulundu.

Danek, bu paylaşımlardan dolayı koalisyon hükümetinin muhtemel Dışişleri Bakanı olarak görülen Turek hakkında nefrete teşvik, ulus veya ırka hakaret ve suçun onaylanması dahil birçok suç kapsamında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Motorcular" Partisinden Turek'in koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığına getirilmesinin gündeme gelmesiyle Çek basınında, Turek'in Facebook hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği açıklamaları gündeme geldi.

Haberlerde, Turek'in bu paylaşımlarında, Adolf Hitler ve Benito Mussolini'ye atıflarda bulunduğu ve defalarca ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalar yaptığı belirtiliyor.

Turek'in ayrıca, 2019'da Yeni Zelanda'daki camilere yapılan terör saldırısını "temizlik" diye nitelendirdiği ifade ediliyor.

Filip Turek, hakkında "iğrenç bir karalama kampanyası" yürütüldüğünü belirterek iddiaları reddetti.

Öte yandan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yaptığı açıklamada, Turek hakkındaki iddiaların doğru çıkması halinde herhangi bir bakanlık görevinin onaylanmayacağını kaydetti.

Koalisyon görüşmeleri zora girdi

Genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, Turek'in adını temize çıkarmak için birkaç haftası olduğunu belirtti.

ANO lideri eski Başbakan Andrej Babis de konuyla yakından ilgilendiğini ve "Motorcular" yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

Radio Prague International'ın haberine göre, Babis, "Motorcular" Partisinin doğrudan kabinede görev almasını desteklemezken, "Motorcular", kabinede görev almadıkları sürece muhalefete geçeceklerini vurguluyor.

Bu durum da Babis'in, hükümeti kurmak için yeterli sandalyeye ulaşmasının önünde bir engel olarak duruyor.

Çekya'da seçim

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 200 üyesinin belirlendiği genel seçimi eski Başbakan Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazanmıştı.

ANO yüzde 34,51 oyla seçimi önde tamamlarken iktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı yüzde 23,36'da kalmıştı.

Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,23, Çekya Korsan Partisi 8,97 oy alırken aşırı sağcı SPD 7,78 ve sağ parti "Motorcular" yüzde 6,77 oy oranına ulaşmıştı.

Hiçbir tarafın tek başına hükümeti kurmak için gereken 101 sandalyeye ulaşamamasının ardından Babis, koalisyon hükümeti kurmak üzere SPD ve "Motorcular" partileriyle müzakerelere başlamıştı.

Babis, 10 Ekim'de, koalisyon hükümeti konusunda aşırı sağcı SPD ve sağcı "Motorcular" Partisi ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.