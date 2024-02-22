Çekya'da çiftçiler tarım politikalarına ve ithalata tepki gösterdi

Çekya'da çok sayıda çiftçi ülkenin Slovakya, Polonya ve Almanya sınırlarında, başta Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları olmak üzere, uygulanan yoğun kontroller ve Birlik dışından daha düşük fiyatlara ürün ithal edilmesine tepki gösterdi.

Çekya Çiftçi Odasından yapılan açıklamada, çiftçilerin, 3 bin traktör ve tarım aracıyla ülkenin Slovakya, Polonya, Almanya sınırlarının yanı sıra büyük kentlerde gösteri düzenlediği bildirildi.

Çiftçiler, ülkede tarım alanındaki bürokratik engeller ve yoğun kontrollerin yanı sıra AB'nin tarım politikaları ve ziraat ürünlerinin Birlik dışından daha ucuza ithal edilmesine tepki gösterdi.

Başkent Prag'da, 19 Şubat'ta çok sayıda çiftçinin katılımıyla protesto düzenlenmişti.