Çekya'da Büyük Elektrik Kesintisi: Prag'da Hayat Durdu

Çekya'nın başkenti Prag'ta başta olmak üzere ülkenin büyük bir kısmında geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisinin nedenini araştırdıklarını bildirdi.

Fiala, "ciddi bir durum" olarak nitelendirdiği elektrik kesintisini düzeltmek için "Merkez Kriz Ekibi'ni" toplantıya çağırdığını belirtti.

Radio Prague International'in haberine göre, elektrik kesintisi, başta Prag olmak üzere ülkenin büyük bir kesiminde etkili oldu.

Prag'da tramvay ve metrolar elektrik kesintisi nedeniyle dururken, trafik ışıkları söndü ve yüzlerce kişi asansörlerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, asansörlerde mahsur kalanları kurtarmak için harekete geçti.

Öte yandan hastaneler de elektrik kesintisinden olumsuz etkilendi.

Prag'ın elektrik sağlayıcısı PRE'nin Sözcüsü Karel Hanzelka, yaptığı açıklamada, şebekede bir sorun yaşandığını ve Prag'a dışarıdan gelen elektrik akışının durduğunu söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek, sorunun hızla çözülemeyeceğini dile getirerek, "Bu, dakikalar içerisinde çözülebilecek bir sorun değil. Saatler sürecek. Kesinti, ülkenin önemli bir bölümünü etkiledi." dedi.

Çekya Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı ise siber saldırı iddialarının ardından bu doğrultuda herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.