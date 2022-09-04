Çekya'da 70 bin kişi enerji fiyatları ve hükümetin Rusya politikalarını protesto etti Güncel Haberler Çekya'nın başkenti Prag'da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. Çekya'nın başkenti Prag'da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. Başkentin önemli meydanlarından Wenzel Meydanı'nda toplanan protestocular, "önce Çekya" sloganı altında düzenlene gösteride Çekya bayraklarının yanı sıra artan enerji fiyatlarını protesto anlamına gelen "şeffaf pankartlar" taşıdı. Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede polisin paylaştığı verilere göre hükümet karşıtı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteriye 70 binin üzerinde gösterici katıldı. Göstericiler, yüksel enerji fiyatları nedeniyle hükümeti istifaya çağırırken Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Çek halkına ve ekonomisine zarar verdiği için sonlandırılması talebinde bulundu. Protestocuların Çekya'nın tarafsız olması gerektiğini savundu. "Rusya yanlısı gösteri" Geniş katılımlı gösteriyi "Rusya yanlısı" olarak değerlendiren Başbakan Petr Fiala, bu durumun ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini kaydederek, Rus propagandası ve dezenformasyon kampanyasına ülkesinde inananların olduğunu söyledi. AB Dönem Başkanlığını sürdüren Çekya'da 400 binin üzerinde Ukraynalı göçmen bulunurken, Prag yönetimi savaşın başından itibaren askeri mühimmat ve lojistik açısından Kiev yönetimini destekleyen ülkelerin başında yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çekya'da 70 bin kişi enerji fiyatları ve hükümetin Rusya politikalarını protesto etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.