Çekya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Çekya'da Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Çek Cumhuriyeti Eski Başbakanı Petr Necas ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Martin Kosatka'nın yanı sıra çok sayıda ülkeden üst düzey diplomat katıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve TRT World Editörü Yusuf Erim, 15 Temmuz'a ilişkin birer sunum yaparak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Çek Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky de demokrasinin önemine işaret eden bir video mesajla katıldı.

Büyükelçi Bağış, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durarak vatanımız, bayrağımız ve demokrasimiz uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde Çekya'nın saygın siyaset gazetesi Lidove Noviny'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun makalesinin yayınlandığını belirten Bağış, geçen sene olduğu gibi bu yılki programda da hain çetenin gerçek yüzünü Çek kamuoyuna anlatmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.