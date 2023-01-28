Çekya: Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pavel

Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Batı yanlısı aday Petr Pavel kazandı. Eski NATO generali Pavel, eski Başbakan Andrej Babis'i mağlup etti. Çekya'daki cumhurbaşkanlığı seçimini eski NATO generali Petr Pavel kazandı.

Oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimlerin ikinci turunda, Batı yanlısı Pavel yaklaşık yüzde 58 oy alırken popülist rakibi Andrej Babis yüzde 42'de kaldı.

Seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki hafta önceki ilk turda sekiz adaydan hiçbiri yeterli oyu alamadığı için ikinci tura gidilmişti.

Bağımsız aday Pavel, ilk turda çok az farkla en fazla oy alan aday olmuştu. İlk turun ardından üç aday, ikinci turda Pavel'e destek sözü vermişti.

Eski bir NATO askeri komitesi başkanı olan 61 yaşındaki Pavel, siyasete yeni atılmış bir isim. Çekya'nın Ukrayna'ya Rusya'yla mücadelesinde verdiği askeri ve insani yardıma tam destek veren, cumhurbaşkanlığı görevini Milos Zeman'dan devralacak.

Zeman, seçimlerde 68 yaşındaki Babis'e destek veriyordu. Eski başbakan Babis'in liderliğindeki merkeziyetçi ANO (Evet) partisi 2021'deki genel seçimler sonucunda iktidarı kaybetmişti. Hem Babis hem de Zeman, Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı görüşleriyle tanınıyor.