Çekya Cumhurbaşkanı, Trump'ın NATO'nun güvenilirliğine "Putin'den daha fazla zarar verdiğini" söyledi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ABD Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda NATO'nun güvenilirliğine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllarca başaramadığı kadar zarar verdiğini söyledi.

Çek basınına göre Pavel, başkent Prag'daki Charles Üniversitesinde düzenlenen bir etkinlikte, Trump'ın NATO ile ilgili ifadelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Pavel, Trump'ın "İran savaşıyla" ilgili NATO'ya yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu belirtti.

NATO'nun caydırıcılık ve kolektif savunma ilkeleri üzerine kurulduğunu ifade eden Pavel, ittifakın tek vücut, birlikte ve kararlı hareket edebilen bir yapı olduğu sorgulanmaya başlandığı anda, artık işlevini kaybedeceğini söyledi.

Pavel, "Donald Trump'ın son birkaç haftada ittifakın güvenilirliğini azaltmak için Vladimir Putin'in yıllarca başaramadığından daha fazlasını yaptığını söylemek gerekir. Bu, elbette iyi bir haber değil." diye ekledi.

NATO'nun, kendi toprakları dışında yürütülen savaşlarda otomatik olarak yardım edecek bir ittifak olmadığının altını çizen Pavel, Avrupalı müttefiklerin, "hedefler ve operasyonlar" hakkında başından beri bilgilendirilmediklerini ve esasında kimsenin herhangi bir işbirliği talep etmediğini kaydetti.

Öte yandan ülkede, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Çekya'yı kimin temsil edeceği konusunda tartışmalar da yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Pavel, NATO Zirvesi'nde ülkeyi temsil etme hakkına sahip olduğunu savunurken koalisyon hükümeti ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının temsil etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını ve bunun için o ülkelere kızgın olduğunu belirtmiş, isim vererek İngiltere ve Almanya'nın tavrını eleştirmişti. Trump, "NATO'nun İran'la ilgili tavrından dolayı büyük hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerini kullanmıştı.