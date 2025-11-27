Haberler

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Irkçılık Soruşturması Altındaki Bakan Adayını Reddetti

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, nefrete teşvik ve ırkçılık suçlamalarıyla soruşturma altında olan Filip Turek'i Dışişleri Bakanı adaylığından reddetti. Turek'in koalisyon hükümeti üyeleriyle tartışmaların ardından kabinede hiçbir pozisyona uygun olmadığını duyurdu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, hakkında "nefrete teşvik" ve "ırkçılık" dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma yürütülen Filip Turek'in Dışişleri Bakanı adaylığını reddetti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Pavel, hükümeti kurma görevini verdiği genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketinin (ANO) lideri Andrej Babis'in sunduğu bakan adaylarına ilişkin yanıtını iletti.

Pavel, hakkında nefrete teşvik ve ırkçılık dahil çeşitli suçlamalarla soruşturma açılan, sağcı "Motorcular" Partisinden Filip Turek'in Dışişleri Bakanlığına adaylığını reddetti.

Babis'ten, iş ilişkilerinden kaynaklanan "çıkar çatışması" meselesini de açıklığa kavuşturmasını isteyen Pavel, diğer bakan adaylarıyla da birebir görüşme yapacağını kaydetti.

Çek basınında yer alan haberlere göre, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşan partiler, Turek'i, Dışişleri Bakanlığı yerine Çevre Bakanlığına aday göstermek istedi, ancak Cumhurbaşkanı Pavel, Turek'in kabinede hiçbir pozisyona uygun olmadığını bildirdi.

Öte yandan Babis, koalisyondaki diğer partilerle görüşüp sorunları kısa sürede çözeceklerini açıkladı.

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan genel seçimin galibi Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), 3 Kasım'da aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi ile koalisyon hükümeti konusunda anlaşma imzalamıştı.

"Motorcular" Partisinden Turek'in koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığına aday gösterilmesinin ardından Çek basınında, Turek'in ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği açıklamaları gündeme gelmişti.

Prag Polisi Sözcüsü Jan Danek, Turek hakkında "nefrete teşvik, ulus veya ırka hakaret ve suçun onaylanması dahil birçok suç kapsamında" soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Haberlerde, Turek'in bu paylaşımlarında, Adolf Hitler ve Benito Mussolini'ye atıflarda bulunduğu ve defalarca ırkçı ve cinsiyetçi açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Turek'in ayrıca, 2019'da Yeni Zelanda'daki camilere yapılan terör saldırısını "temizlik" diye nitelendirdiği ifade ediliyor.

Turek ise hakkında "iğrenç bir karalama kampanyası" yürütüldüğünü belirterek iddiaları reddetmişti.

