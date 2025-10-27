Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Hükümeti Kurma Görevini Babis'e Verdi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, hükümeti kurma görevini genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketinin (ANO) lideri eski Başbakan Andrej Babis'e verdi.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, Pavel'in, Babis'le görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hükümeti kurma görevinin seçimin galibi ANO lideri Babis'e verildiği belirtildi.

Görüşmede Babis'in, koalisyon anlaşması hakkında yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, nihai koalisyon anlaşması ve programının hafta içerisinde Pavel'e yazılı olarak iletileceği aktarıldı.

Babis, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kendisine vermesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

ANO lideri popülist Babis, koalisyon anlaşmasının tamamlanmasını beklediklerini ve ilgili belgeler hazır olduğunda hükümetin personel yapısını ele alacaklarını duyurdu.

Babis, hükümetin en geç aralık ortasına kadar kurulmasını sağlayacaklarına inandığını kaydetti.

ANO ile sağ partiler arasında müzakereler sürerken, koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevinin muhtemel adaylarından sağcı "Motorcular" Partisinden Filip Turek hakkında, eski açıklamalarından dolayı nefrete teşvik ve ırkçılık dahil birçok konudan soruşturma açılmıştı.

Bu açıklamaların basına yansıması üzerine koalisyon görüşmelerinde nihai anlaşmaya varılamamıştı.

Çekya'da seçim

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin 200 üyesinin belirlendiği genel seçimi eski Başbakan Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazanmıştı.

ANO yüzde 34,51 oyla seçimi önde tamamlarken iktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı yüzde 23,36'da kalmıştı.

Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,23, Çekya Korsan Partisi 8,97 oy alırken aşırı sağcı SPD 7,78 ve sağ parti "Motorcular" yüzde 6,77 oy oranına ulaşmıştı.

Hiçbir tarafın tek başına hükümeti kurmak için gereken 101 sandalyeye ulaşamamasının ardından Babis, koalisyon hükümeti kurmak üzere SPD ve "Motorcular" partileriyle müzakerelere başlamıştı.

Babis, 10 Ekim'de, koalisyon hükümeti konusunda aşırı sağcı SPD ve sağcı "Motorcular" Partisi ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.